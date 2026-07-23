Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Москва якобы готова к политико-дипломатическому урегулированию войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, обнародованном после переговоров Лаврова и Рубио, которые состоялись 23 июля в Маниле.

Что заявили в РФ после встречи Рубио и Лаврова

В российском МИД сообщили, что стороны обсудили «широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня» в рамках развития контактов между США и Россией.

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По версии Москвы, Лавров проинформировал госсекретаря США о “реальном положении дел” в войне против Украины и повторил требование Кремля о “недопустимости дальнейших поставок оружия” Киеву.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Лавров подтвердил якобы готовность России к политико-дипломатическому урегулированию войны и приверженность предложениям, которые, по утверждению Москвы, были озвучены американской стороной во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже.

Отдельно стороны затронули вопрос функционирования дипломатических миссий США и России. По итогам переговоров, как утверждает российская сторона, была достигнута договоренность продолжить контакты между внешнеполитическими ведомствами, в частности в рамках работы международных организаций.

Что предшествовало встрече

Накануне Марко Рубио заявил, что планирует обсудить с Сергеем Лавровым войну России против Украины, а также возможность возобновления диалога между Вашингтоном и Москвой.

В то же время в июне госсекретарь США подчеркивал, что во время саммита в Анкоридже между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не было достигнуто никаких договоренностей по Украине.

Так он отреагировал на заявления Сергея Лаврова и помощника Путина Юрия Ушакова, которые обвинили США в якобы отступлении от “духа Анкориджа”.

Ранее сам Лавров также утверждал, что действия Вашингтона свидетельствуют о его отказе от роли “объективного посредника” в урегулировании российско-украинской войны.

22 июля стало известно, что Россия ужесточила свою позицию в отношении условий прекращения войны и больше не рассматривает возможность возвращения Украине части оккупированных территорий.

В Кремле также настаивают на захвате всей Донецкой области, после чего Москва может вернуться к переговорам.

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