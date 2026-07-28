Всех 100 членов Сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник, 28 июля, в Капитолии, сообщает издание The Hill.

Всех сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским в Капитолии

Встреча запланирована на 18:00 по местному времени или на 01:00 29 июля по Киеву.

Ожидается, что одной из главных тем станет законопроект об ужесточении санкций против России и государств, которые продолжают торговать с ней на фоне войны против Украины. У документа широкая поддержка представителей обеих американских партий.

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Президент США Дональд Трамп также поддержал санкционную инициативу. В то же время, он предложил дополнить документ новыми ограничениями против Ирана и группировки Хезболла.

По данным The Hill, в последние месяцы Зеленский неоднократно проводил переговоры с отдельными группами американских сенаторов по военной помощи Украине и последующего санкционного давления на Москву.

В частности, в феврале в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он встречался с большой двухпартийной делегацией Конгресса. Некоторые сенаторы также проводили переговоры с украинским президентом во время предыдущих поездок в Вашингтон.

Кроме того, во вторник может пройти встреча Зеленского с Трампом. Ее формат сейчас согласовывается.

Законопроект о санкциях против России, подготовленный Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

Документ дает президенту США возможность внедрять высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, природный газ и уран. Целью инициативы является усиление экономического давления на РФ из-за ее агрессии против Украины.

Напомним, что Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы принять участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из авторов санкционного законопроекта и последовательно поддерживал Украину в Конгрессе. В последний раз Грэм встречался с Зеленским в Киеве 10 июля.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает принятия законопроекта и готов подписать его в честь Грэма, который скончался 12 июля после внезапной краткосрочной болезни.

Источник : The Hill

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