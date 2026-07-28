Обсудят законопроект Грэмма: всех сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским
- Всех 100 сенаторов США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии, которая должна состояться вечером 28 июля в Вашингтоне.
- Ожидается, что одной из главных тем станет законопроект об усилении санкций против России и стран, которые покупают российские энергоносители.
- Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне прощания с сенатором Линдси Грэмом, который перед смертью продвигал санкционный пакет и 10 июля встречался с украинским президентом в Киеве.
Всех 100 членов Сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник, 28 июля, в Капитолии, сообщает издание The Hill.
Всех сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским в Капитолии
Встреча запланирована на 18:00 по местному времени или на 01:00 29 июля по Киеву.
Ожидается, что одной из главных тем станет законопроект об ужесточении санкций против России и государств, которые продолжают торговать с ней на фоне войны против Украины. У документа широкая поддержка представителей обеих американских партий.
Президент США Дональд Трамп также поддержал санкционную инициативу. В то же время, он предложил дополнить документ новыми ограничениями против Ирана и группировки Хезболла.
По данным The Hill, в последние месяцы Зеленский неоднократно проводил переговоры с отдельными группами американских сенаторов по военной помощи Украине и последующего санкционного давления на Москву.
В частности, в феврале в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он встречался с большой двухпартийной делегацией Конгресса. Некоторые сенаторы также проводили переговоры с украинским президентом во время предыдущих поездок в Вашингтон.
Кроме того, во вторник может пройти встреча Зеленского с Трампом. Ее формат сейчас согласовывается.
Законопроект о санкциях против России, подготовленный Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.
Документ дает президенту США возможность внедрять высокие пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, природный газ и уран. Целью инициативы является усиление экономического давления на РФ из-за ее агрессии против Украины.
Напомним, что Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы принять участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из авторов санкционного законопроекта и последовательно поддерживал Украину в Конгрессе. В последний раз Грэм встречался с Зеленским в Киеве 10 июля.
Ранее Трамп заявлял, что ожидает принятия законопроекта и готов подписать его в честь Грэма, который скончался 12 июля после внезапной краткосрочной болезни.