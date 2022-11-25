В РФ ресурса боеприпасов для ограниченных операций хватит примерно на месяц – разведка Эстонии

Ноябрь, 25 в 18:42

Россия потеряла около двух третей боеприпасов из своего запаса и вынуждена уничтожить наступательную активность.

Об этом сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

Во время пресс-конференции в Минобороны Эстонии Гросберг сказал, что РФ “истратила примерно две трети находившихся у нее боеприпасов или чуть меньше этого”.

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По его словам, из-за сокращения запасов боеприпасов в последние недели наблюдается снижение наступательной активности российских подразделений.

При “экономном расходовании боеприпасов”, по его оценке, россиянам хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц.

Он отметил, что сейчас Россия занимается накоплением боеприпасов для весенних атак. Именно с дефицитом боеприпасов глава эстонской разведки связывает попытки Кремля получить оружие у Ирана и КНДР.

Разведка Эстонии также считает, что Кремль хотел бы использовать предложенные им Киеву переговоры, чтобы получить передышку в тяжелой для него ситуации и подготовиться к новому нападению.

Источник: ERR.ee