Украинцы составляют треть иммигрантов Великобритании – исследование
Граждане Украины составляют треть иммигрантов Великобритании.
Таковы результаты исследования британского Бюро национальной статистики (ONS).
Для анализа специалисты выбрали период с июня 2021 года по июнь 2022 года.
За это время, утверждают представители ONS, количество прибывших в страну превысило количество уехавших на 504 тыс.
По оценкам Министерства внутренних дел Великобритании, к июню 2022 года в рамках помощи украинским беженцам было выдано 89 тыс. британских виз.
За год – с июня 2021 года по июнь 2022 года – украинцам по всем визовым маршрутам выдали 170 062 визы.
Из них 111 464 – только в течение апреля-июня 2022 года.
В Бюро национальной статистики предполагают, что украинцы в Великобритании могут остаться дольше, чем на год, поэтому их количество будут засчитывать к исследованиям относительно долгосрочной иммиграции.
Кроме украинцев, в страну прибывали также беженцы из Гонконга и Афганистана.
На всплеск иммиграции в Великобритании, кроме полномасштабной войны России против Украины, в частности, повлияла и отмена ограничений из-за пандемии коронавируса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ONS