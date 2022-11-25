Ноябрь, 25 в 15:15

Граждане Украины составляют треть иммигрантов Великобритании.

Таковы результаты исследования британского Бюро национальной статистики (ONS).

Для анализа специалисты выбрали период с июня 2021 года по июнь 2022 года.

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За это время, утверждают представители ONS, количество прибывших в страну превысило количество уехавших на 504 тыс.

По оценкам Министерства внутренних дел Великобритании, к июню 2022 года в рамках помощи украинским беженцам было выдано 89 тыс. британских виз.

За год – с июня 2021 года по июнь 2022 года – украинцам по всем визовым маршрутам выдали 170 062 визы.

Из них 111 464 – только в течение апреля-июня 2022 года.

В Бюро национальной статистики предполагают, что украинцы в Великобритании могут остаться дольше, чем на год, поэтому их количество будут засчитывать к исследованиям относительно долгосрочной иммиграции.

Кроме украинцев, в страну прибывали также беженцы из Гонконга и Афганистана.

На всплеск иммиграции в Великобритании, кроме полномасштабной войны России против Украины, в частности, повлияла и отмена ограничений из-за пандемии коронавируса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ONS