Бельгия передаст Украине генераторы и другое энергооборудование — Зеленский

Ноябрь, 26 в 14:10

В Бельгии официально сообщили о готовности передать Украине генераторы и другое необходимое энергооборудование для поддержки после массовых ракетных ударов российской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве. Он поблагодарил Бельгию за поддержку инициативы Graine from Ukraine.

— Бельгия поддержала ее первой, предоставляя финансирование для гуманитарных поставок продовольствия для стран, которым очень тяжело. Миллионы людей в бедных странах Африки и Азии будут спасены от голода, — отмечает глава государства.

По его мнению, подписанная общая декларация свидетельствует о поддержке Бельгией движения Украины в Европейский Союз и НАТО.

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