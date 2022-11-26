Бельгия передаст Украине генераторы и другое энергооборудование — Зеленский
В Бельгии официально сообщили о готовности передать Украине генераторы и другое необходимое энергооборудование для поддержки после массовых ракетных ударов российской армии.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заявлении по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве. Он поблагодарил Бельгию за поддержку инициативы Graine from Ukraine.
— Бельгия поддержала ее первой, предоставляя финансирование для гуманитарных поставок продовольствия для стран, которым очень тяжело. Миллионы людей в бедных странах Африки и Азии будут спасены от голода, — отмечает глава государства.
По его мнению, подписанная общая декларация свидетельствует о поддержке Бельгией движения Украины в Европейский Союз и НАТО.
– Мы ценим то, что Бельгия является лидером по замороженным российским активам – €50 млрд евро и даже больше, – отмечает Владимир Зеленский.