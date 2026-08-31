США и Иран впервые за более чем месяц обменялись ударами.

Американские военные атаковали подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вблизи Ормузского пролива, после чего Тегеран заявил об ударах по военным объектам США.

Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

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США нанесли удары по подразделениям КСИР: что известно

По данным CENTCOM, американские военные применили ограниченные и точные меры против подразделений КСИР, которые устанавливали мины в районе стратегически важного Ормузского пролива.

Американское командование заявило, что эти подразделения представляли непосредственную угрозу для гражданских моряков и торгового судоходства.

В CENTCOM подчеркнули, что цель операции заключалась в том, чтобы не допустить установки новых мин и устранить угрозу свободному проходу судов через пролив.

— По сути, Иран создал эту угрозу, а американские военные ее устранили, чтобы защитить гражданских моряков, торговое судоходство и свободный поток мировой торговли, — заявили в CENTCOM.

КСИР назвал действия американских военных актом агрессии. В Центральном командовании США отвергли такую трактовку.

Иран ответил ударами по американским авиабазам

По данным CNN, американские войска также нанесли удары по иранским пусковым установкам на острове Ларак недалеко от Ормузского пролива.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных и беспилотных ударах по двум американским авиабазам в Иордании.

Таким образом, 30 августа произошел первый за более чем месяц прямой обмен ударами между США и Ираном.

К слову, остров Ларак расположен недалеко от Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировых поставок энергоресурсов.

Напомним, что 26 августа Axios сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует новой масштабной военной кампании против Ирана.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио сообщил союзникам, что Вашингтон намерен сосредоточиться на экономическом давлении, санкциях и военно-морской блокаде.

В то же время США не исключали применения силы, если Иран первым атакует американскую сторону.

Источник : CNN

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