Украина запускает инициативу Grain from Ukraine для доставки 60 судов с зерном в страны Африки

Ноябрь, 26 в 15:28

В 90 годовщину Голодомора Украина запускает инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой к середине следующего года около 60 судов с зерном планируют направить в самые бедные страны Африки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве.

По его словам, из украинских портов вышло почти 50 судов – это 12 млн тонн агропродукции для 40 стран мира. Президент Украины отмечает, что Россия пытается затянуть путь судов, в частности, очередь в Босфоре составляет 80 кораблей.

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– Даже тогда, когда Украина борется с нехваткой продовольствия, опустошенными сельскохозяйственными угодьями и повсеместным отключением света, мы никогда не забудем свою роль ответственного гражданина мира, особенно как нация, пережившая голод. Африка отчаянно нуждается в продовольствии. Украина готова поддержать незащищенных людей в тяжелое время, — подчеркивает глава государства.

Зеленский отмечает, что планируют направить суда с продовольствием в гуманитарные горячие точки, среди которых Судан, Йемен и Сомали.

Германия, Канада, Бельгия и Франция выделяют материальную помощь для поддержки инициативы. В частности, ФРГ внесет €15 млн, Канада – около 30 млн канадских долларов (около $22,4 млн), Бельгия – €10 млн, а Франция – еще €6 млн до ранее выделенных $14 млн гуманитарного финансирования.

Глобальная нехватка продовольствия увеличилась за последние годы и еще больше усугубляется оккупацией России части Украины, отмечают в правительстве Канады.