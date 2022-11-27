Германия передала Украине 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобиля

Ноябрь, 27 в 14:08

На прошлой неделе Украина получила от Германии десять танковых тягачей M1070 Oshkosh. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

Берлин также передал 53 защищенных автомобиля для Пограничной службы страны.

К тому же к отправке в Украину Германия готовит еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

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Сроки и способы доставки техники не разглашаются.

На прошлой неделе министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, а также позаботится о том, чтобы уже поставленное вооружение могло служить долго.

Она напомнила, что в случае с Украиной Берлин отошел от своего правила не снабжать оружием так называемые кризисные регионы.

Источник: Bundesregierung