Германия передала Украине 10 танковых тягачей Oshkosh и 53 автомобиля
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На прошлой неделе Украина получила от Германии десять танковых тягачей M1070 Oshkosh. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
Берлин также передал 53 защищенных автомобиля для Пограничной службы страны.
К тому же к отправке в Украину Германия готовит еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.
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Сроки и способы доставки техники не разглашаются.
На прошлой неделе министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, а также позаботится о том, чтобы уже поставленное вооружение могло служить долго.
Она напомнила, что в случае с Украиной Берлин отошел от своего правила не снабжать оружием так называемые кризисные регионы.
Источник: Bundesregierung