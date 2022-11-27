Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Увидел места массовых захоронений людей, убитых РФ: премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку

Юля Захарченко, редактор ленты
Увидел места массовых захоронений людей, убитых РФ: премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку

Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо посетил Киевскую область, в частности, место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами.

По данным Киевской областной военной администрации, премьер Бельгии побывал возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче и поселке Бородянка, которое осталось почти полностью разрушено после российской оккупации.

— Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что увлекается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны, — отмечает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Фото: Киевская ОВА

Вчера, 26 ноября, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо совершил свой первый визит в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Сейчас смотрят

Они обсудили ряд важных вопросов двусторонних отношений, подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Читайте
Бельгия отправит Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники

Фото: Киевская ОВА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка