Увидел места массовых захоронений людей, убитых РФ: премьер Бельгии посетил Бучу и Бородянку

Ноябрь, 27 в 18:37

Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо посетил Киевскую область, в частности, место массового захоронения людей, убитых и замученных россиянами.

По данным Киевской областной военной администрации, премьер Бельгии побывал возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче и поселке Бородянка, которое осталось почти полностью разрушено после российской оккупации.

— Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что увлекается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны, — отмечает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Вчера, 26 ноября, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо совершил свой первый визит в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Они обсудили ряд важных вопросов двусторонних отношений, подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

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Фото: Киевская ОВА