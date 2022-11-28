Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

В результате ударов РФ повреждены десятки тысяч гражданских и сотни инфраструктурных объектов — МВД

Юля Захарченко, редактор ленты
В результате ударов РФ повреждены десятки тысяч гражданских и сотни инфраструктурных объектов — МВД
Фото: Офис президента

После начала полномасштабной войны в Украине российские захватчики повредили около 32 тыс. гражданских и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгения Енин в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Сейчас насчитано около 32 тыс. подобных объектов, потерпевших удары от российских снарядов. В первую очередь, это частные или многоквартирные дома мирных жителей. Только 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты, – отмечает он.

Енин поделился, что россияне готовятся к новым обстрелам, в частности, по объектам критической инфраструктуры. Под вражеские удары попали уже 700 объектов, среди которых аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и другие.

Сейчас смотрят

— Оккупанты до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту. Нет никаких оснований полагать, что они остановятся, – предупреждает замглавы МВД.

Читайте
Взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и украинской силой — Зеленский

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка