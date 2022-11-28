В результате ударов РФ повреждены десятки тысяч гражданских и сотни инфраструктурных объектов — МВД

Ноябрь, 28 в 0:36

После начала полномасштабной войны в Украине российские захватчики повредили около 32 тыс. гражданских и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгения Енин в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Сейчас насчитано около 32 тыс. подобных объектов, потерпевших удары от российских снарядов. В первую очередь, это частные или многоквартирные дома мирных жителей. Только 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты, – отмечает он.

Енин поделился, что россияне готовятся к новым обстрелам, в частности, по объектам критической инфраструктуры. Под вражеские удары попали уже 700 объектов, среди которых аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и другие.

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