Лондон ввел санкции против чиновников РФ, которые вербовали заключенных в ЧВК Вагнера
Великобритания объявила о введении новых санкций против 22 российских чиновников, которых Лондон считает причастными к военным преступлениям в Украине и организации псевдореферендумов на украинских территориях.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.
В перечне подсанкционных лиц оказались, в частности:
- вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров, который является ответственным за надзор за российской оборонной промышленностью и оснащение мобилизованных войск.
- Аркадий Гостев, директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ,
- Дмитрий Безруких, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области,
- Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии России,
- Андрея Буров, который является руководителем избиркома Ростовской области.
Безруких и Гостев, по версии МИД Британии, сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным, которого называют “поваром Путина” и который возглавляет незаконное вооруженное формирование ЧВК Вагнера. В сотрудничестве с Пригожиным Безруких и Гостев пополняли ряды наемников ЧВК, которая воюет на стороне РФ против Украины.
В то же время Памфилова и Буров попали в санкционные списки за “организацию фейковых референдумов на четырех временно оккупированных территориях Украины”.
Помимо прочего, в санкционный перечень Лондона попали 10 губернаторов и глав регионов России, среди которых руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии, откуда призывается значительное количество военных для войны в Украине.
Санкции Британии по-прежнему предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц, запрет их въезда на территорию Соединенного Королевства, а также запрет посадки и разрешение изъятия самолетов, находящихся в собственности таких лиц.
В общем Великобританией уже введены санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.