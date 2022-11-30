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Лондон ввел санкции против чиновников РФ, которые вербовали заключенных в ЧВК Вагнера

Илья Нежигай, редактор ленты
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Великобритания объявила о введении новых санкций против 22 российских чиновников, которых Лондон считает причастными к военным преступлениям в Украине и организации псевдореферендумов на украинских территориях.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.

В перечне подсанкционных лиц оказались, в частности:

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  • вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров, который является ответственным за надзор за российской оборонной промышленностью и оснащение мобилизованных войск.
  • Аркадий Гостев, директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ,
  • Дмитрий Безруких, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области,
  • Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии России,
  • Андрея Буров, который является руководителем избиркома Ростовской области.

Безруких и Гостев, по версии МИД Британии, сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным, которого называют “поваром Путина” и который возглавляет незаконное вооруженное формирование ЧВК Вагнера. В сотрудничестве с Пригожиным Безруких и Гостев пополняли ряды наемников ЧВК, которая воюет на стороне РФ против Украины.

В то же время Памфилова и Буров попали в санкционные списки за “организацию фейковых референдумов на четырех временно оккупированных территориях Украины”.

Помимо прочего, в санкционный перечень Лондона попали 10 губернаторов и глав регионов России, среди которых руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии, откуда призывается значительное количество военных для войны в Украине.

Санкции Британии по-прежнему предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц, запрет их въезда на территорию Соединенного Королевства, а также запрет посадки и разрешение изъятия самолетов, находящихся в собственности таких лиц.

В общем Великобританией уже введены санкции против более 1200 физических и 120 юридических лиц в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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