Украина готовит санкции против 3 тыс. представителей военно-промышленного комплекса РФ

Ноябрь, 22 в 21:13

Правительство подготовило на рассмотрение СНБО новый санкционный список, в который включены 3 тыс. представителей военно-промышленного комплекса РФ.

Соответствующее решение приняла сегодня Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко.

– У нас есть пакет из более чем 3 тыс. физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства РФ. А фактически – более 3 тыс. человек, непосредственно причастных к убийствам украинцев, – уточнила она.

По ее словам, продолжается также подготовка еще одного пакета санкций по российскому ВПК.

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Они вступят в силу после принятия Советом национальной безопасности и обороны и соответствующего указа президента Владимира Зеленского.

В октябре Владимир Зеленский утвердил санкции против 2 507 физических и 1 374 юридических лиц. В нем — российские олигархи и родственники Путина.