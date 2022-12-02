От 5 лет лишения свободы: Еврокомиссия предлагает криминализировать обход санкций ЕС

Декабрь, 02 в 14:22

Европейская комиссия выдвинула предложение включить нарушение санкций ЕС в список преступлений против Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Отмечается, что пока продолжается российская агрессия против Украины, очень важно, чтобы ограничительные меры ЕС полностью выполнялись.

— Реализация ограничительных мер ЕС демонстрирует сложность выявления принадлежащих олигархам активов, которые скрывают их в различных юрисдикциях через продуманные юридические и финансовые структуры. Предложение Комиссии закроет имеющиеся юридические лазейки и усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС, — говорится в заявлении.

Предлагается установить общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение санкций во всех государствах-членах.

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— Обход или попытка обойти санкции путем сокрытия средств или утаивания того факта, что лицо является конечным владельцем средств, будет преступлением.

Лица, которые нарушат санкции ЕС, могут оказаться за решеткой, срок лишения свободы будет начинаться от 5 лет в зависимости от преступления. А компании могут штрафовать в размере не менее 5% от общего оборота в течение года.

В конце ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит девятый пакет санкций против России после последнего массированного удара по Украине.