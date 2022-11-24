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ЕС готовит девятый пакет санкций против России – фон дер Ляен

Валентина Летяк, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Европейский Союз готовит девятый пакет санкций против России после последнего массированного удара по Украине, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Финляндии, где она находится с визитом.

– Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить по России там, где ей больно, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну с Украиной, и сегодня я могу объявить, что мы в полной мере работаем над девятым пакетом санкций, – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии уверенно заявил, что в ближайшее время Евросоюз вместе со странами G7 утвердят глобальное ограничение цен на российскую нефть.

– Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина в его незаконной варварской войне, – добавила фон дер Ляен.

Украина также готовит новые санкции против РФ. На днях правительство подготовило на рассмотрение СНБО список из 3 000 представителей военного руководства РФ, предприятий военно-промышленного комплекса и его поставщиков.

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Источник: CNN
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