Не менее 2,8 млн украинцев вынужденно выехали или были депортированы на территорию РФ — Лубинец

Декабрь, 05 в 1:03

После начала полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 2,8 млн украинцев вынужденно уехали или были депортированы на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, это данные по состоянию на начало октября 2022 года.

Омбудсмен отмечает, что в случае необходимости в помощи или эвакуации на безопасную территорию Украины можно обратиться на телефонную линию или почту:

Сейчас смотрят

номер: 0-800-50-17-20 (бесплатно);

номер: +38(044)299-74-08 (за пределами Украины);

почта: hotline@ombudsman.gov.ua.

С 24 февраля страна-агрессор Россия совершает ракетные атаки, принудительно вывозит граждан, депортирует украинских детей, заставляет украинцев получать российские паспорта для дальнейшей мобилизации и привлечения к боевым действиям против Украины.