Путин ищет фиктивный выход из ситуации: Блинкен о перспективах мирных переговоров

Декабрь, 06 в 13:49

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия ищет “фиктивный выход из ситуации” и не продемонстрировала серьезность своих намерений по переговорам.

Об этом он сказал газете Wall Street Journal во время Саммита совета руководителей (CEO Council Summit), организованного изданием.

— Пока Россия не продемонстрирует, что она заинтересована в серьезной дипломатии, она никуда не сдвинется. Если и когда это произойдет, мы будем первыми, кто готов помочь. В каком-то смысле выход есть всегда и он очень прост. Президент Путин начал эту войну, и он может завершить ее завтра, – заявил он.

Блинкен добавил, что США сосредоточены на том, чтобы в дальнейшем делать все возможное, чтобы у Украины было все необходимое для самообороны, противостояния российской агрессии и возвращения территорий.

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Он напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно говорил, что главный принцип для Вашингтона – не предпринимать никаких действий по отношению к Украине без участия Украины.

— Это значит, что, прежде всего, украинцы решают, в каком направлении они хотят двигаться, когда и как они хотят двигаться, но с нашей поддержкой и поддержкой десятков стран во всем мире, — отметил госсекретарь.

По его словам, Россия фактически пыталась стереть идентичность Украины как независимой страны и снова включить ее в состав России. Блинкен подчеркнул, что это Москве не удалось и не удастся.

— Тогда они приступили к захвату земель, чтобы получить как можно больше на юго-востоке Украины. Эти попытки сейчас тоже проваливаются, поскольку, как мы видим, с лета украинцы все эффективнее дают отпор. Так что нынешняя цель России – перейти в войну с украинским народом. Путин устремляет свой гнев и огонь на гражданских, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, особенно сейчас, когда в Украине наступает зима.

Блинкен назвал российские вооруженные силы, “в целом, не вполне эффективными подразделениями”.

По его словам, Россия пытается найти фиктивный выход из ситуации в стиле “давайте прекратим огонь, заморозим конфликт, никогда не будем вести переговоры о захваченных территориях, удерживать позиции, отдохнем, перегруппируемся, а затем снова нападем”.