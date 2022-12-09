Канада ввела санкции против ЦИК, МВД, минюста и еще 33 человек из РФ
Власти Канады объявили о новых ограничительных мерах в отношении России. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.
— Санкции вводятся против шести организаций, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав людей в России, протестующих против незаконного вторжения российского режима в Украину и антидемократической политики.
В санкционный список попали: центральная избирательная комиссия РФ, МВД РФ, федеральная служба исполнения наказаний России, следственный комитет РФ, министерство юстиции РФ и федеральное агентство по делам национальных интересов РФ.
Санкционные списки пополнили также 33 физических лица, причастных к “систематическим нарушениям прав человека и российских граждан, протестовавших против вторжения России в Украину”.
Также санкции были наложены на 22 человек в Иране, среди которых высокопоставленные работники судебной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры и представители государственных СМИ.
Под санкциями оказались и 12 человек и три компании в Мьянме, выполняющие ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, способствующие поставке оружия военным и насилию со стороны вооруженных сил.
В конце ноября Канада объявила о новых санкциях против администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку войны России против Украины.
Под санкции попали еще 22 белорусских чиновника, а также 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.
Источник: Парламент Канады