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Факты / Світ / Мировые новости

Канада ввела санкции против ЦИК, МВД, минюста и еще 33 человек из РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
прапор Канади
Фото: Unsplash

Власти Канады объявили о новых ограничительных мерах в отношении России. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.

— Санкции вводятся против шести организаций, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав людей в России, протестующих против незаконного вторжения российского режима в Украину и антидемократической политики.

В санкционный список попали: центральная избирательная комиссия РФ, МВД РФ, федеральная служба исполнения наказаний России, следственный комитет РФ, министерство юстиции РФ и федеральное агентство по делам национальных интересов РФ.

Санкционные списки пополнили также 33 физических лица, причастных к “систематическим нарушениям прав человека и российских граждан, протестовавших против вторжения России в Украину”.

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Также санкции были наложены на 22 человек в Иране, среди которых высокопоставленные работники судебной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры и представители государственных СМИ.

Под санкциями оказались и 12 человек и три компании в Мьянме, выполняющие ключевые функции от имени вооруженных сил Мьянмы, способствующие поставке оружия военным и насилию со стороны вооруженных сил.

В конце ноября Канада объявила о новых санкциях против администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку войны России против Украины.

Под санкции попали еще 22 белорусских чиновника, а также 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

Источник: Парламент Канады

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