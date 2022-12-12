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Эффективная ПВО и восстановление энергосистемы: Зеленский поговорил с Байденом

Юля Захарченко, редактор ленты
Эффективная ПВО и восстановление энергосистемы: Зеленский поговорил с Байденом
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Он поблагодарил США за оборонную и финансовую помощь, способствующую достижению успеха на поле боя.

Глава государства отмечает, что беспрецедентная поддержка США позволяет удерживать стабильность украинской экономики.

– Ценим и помощь, которую США оказывают на восстановление энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период, — отмечает президент.

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Он поблагодарил президента США за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал новый ребус, который уже начали отгадывать украинцы.

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