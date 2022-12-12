Декабрь, 12 в 20:33

Совет Евросоюза одобрил новые санкции в отношении Ирана из-за жестоких подавлений протестов, ситуации с правами человека и военного сотрудничества с Россией, включающего поставки беспилотников Москве.

Санкции были введены против иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний, связанных с производством беспилотников.

— Сегодня Совет добавил четырех физических и четырех юридических лиц в список тех, против кого примут ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Эти санкции обоснованы ролью этих лиц в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, применяемых Россией в ее войне против Украины, — говорится в решении.

Под санкции попали: бригадный генерал из Корпуса стражей Исламской революции Абдулла Мехреби, бригадный генерал Хамида Вахади, бригадный генерал Али Резы Балали и управляющий директор компании Oje Parvaz Mado Nafar (Mado) Юсеф Абуталеби.

Сейчас смотрят

Также санкции введены против компаний: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, а также организации Корпуса часовых ИР Исследования и самозащита Джихад.

Совет ЕС добавил в список санкций 20 физических лиц и одно юридическое из-за нарушений прав человека в Иране. Отмечается, что это решение было принято с учетом роли этих лиц в насильственной реакции на недавние протесты в Иране после смерти Махсы Амини.

Ограничительные меры ЕС предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы входящим в список.

Источник: Рада Евросоюза