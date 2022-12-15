Декабрь, 15 в 17:34

В четверг, 15 декабря, частично признанное Косово официально подало заявку на вступление в состав Европейского Союза.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Косово Альбин Курти.

Соответствующие документы он передал сегодня в Праге Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

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– В самом сердце Европы, в прекрасном городе Прага, мы официально подали чешскому председательству в ЕС нашу заявку на членство в Евросоюзе. Это исторический день для народа Косово и большой день для демократии в Европе, — отметил Курти.

At the heart of Europe, in the beautiful city of Prague, we officially submitted to the Czech EU Presidency our application for EU membership. This is a historic day for the people of Kosova, and a great day for democracy in Europe. pic.twitter.com/BD4VwrjODa — Albin Kurti (@albinkurti) December 15, 2022

По данным косовского телеканала RTK, на специальной конференции для СМИ он сообщил, что рассчитывает на членство Косово в ЕС через девять лет.

В заявке говорится, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Косово.

Накануне лидеры Косово подписали письмо-заявку на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Путь Косово в ЕС может быть длительным и сложным, ведь, в отличие от других балканских государств, эта страна частично признана. Независимость Косово до сих пор не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Косово является последней страной Западных Балкан, подающей заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Такой шаг уже спровоцировал гневную реакцию Сербии, которая намерена просить страны ЕС заблокировать заявку.

Ранее в Косово заявляли, что рассматривают 2030 год как целевую дату, чтобы быть готовыми к членству в Евросоюзе.

Источник: RTK

Фото: Альбин Курти/Twitter