Премьер Косово официально подал заявку на вступление в Евросоюз
В четверг, 15 декабря, частично признанное Косово официально подало заявку на вступление в состав Европейского Союза.
Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Косово Альбин Курти.
Соответствующие документы он передал сегодня в Праге Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
– В самом сердце Европы, в прекрасном городе Прага, мы официально подали чешскому председательству в ЕС нашу заявку на членство в Евросоюзе. Это исторический день для народа Косово и большой день для демократии в Европе, — отметил Курти.
At the heart of Europe, in the beautiful city of Prague, we officially submitted to the Czech EU Presidency our application for EU membership.
This is a historic day for the people of Kosova, and a great day for democracy in Europe. pic.twitter.com/BD4VwrjODa
— Albin Kurti (@albinkurti) December 15, 2022
По данным косовского телеканала RTK, на специальной конференции для СМИ он сообщил, что рассчитывает на членство Косово в ЕС через девять лет.
В заявке говорится, что вступление в Евросоюз остается стратегической целью Косово.
Накануне лидеры Косово подписали письмо-заявку на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
Путь Косово в ЕС может быть длительным и сложным, ведь, в отличие от других балканских государств, эта страна частично признана. Независимость Косово до сих пор не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.
Косово является последней страной Западных Балкан, подающей заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Такой шаг уже спровоцировал гневную реакцию Сербии, которая намерена просить страны ЕС заблокировать заявку.
Ранее в Косово заявляли, что рассматривают 2030 год как целевую дату, чтобы быть готовыми к членству в Евросоюзе.
Источник: RTK
Фото: Альбин Курти/Twitter