В четверг, 15 декабря, частично признанное Косово официально подало заявку на вступление в состав Европейского Союза.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр Косово Альбин Курти.

Соответствующие документы он передал сегодня в Праге Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

At the heart of Europe, in the beautiful city of Prague, we officially submitted to the Czech EU Presidency our application for EU membership.

This is a historic day for the people of Kosova, and a great day for democracy in Europe. pic.twitter.com/BD4VwrjODa

— Albin Kurti (@albinkurti) December 15, 2022