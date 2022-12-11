Декабрь, 11 в 12:40

Частично признанная страна на Балканах рассматривает 2030 год как целевую дату, чтобы быть готовой к членству в Евросоюзе.

Косово планирует официально подать заявку на вступление в ЕС в ближайшие дни.

По словам Бесника Бислими, первого вице-премьера Косово, отвечающего за европейскую интеграцию, правительство готово вывести Косово на новую траекторию.

Сейчас смотрят

Процесс вступления в Евросоюз является длительным и требует внесения изменений в законодательство, и многолетних экономических и судебных реформ. И случай с Косово довольно сложный, поскольку пять членов ЕС — Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания — до сих пор не признают независимость балканской страны.

По словам Бислими, Косово может быть готовым к членству к 2030 году, и подчеркнул, что ЕС никогда не будет полным без Западных Балкан.

В последние месяцы Европейский союз уделял особое внимание Западным Балканам, ориентируя регион на будущее, интегрированное с ЕС.

По словам Бислими, одним из преимуществ Косово является его молодое население, которое с большим энтузиазмом готово присоединиться к блоку. Вице-премьер также считает, что его страна сможет быстро осуществить экономические реформы.

— В правовом государстве это не так просто из-за длительного периода застоя», — отметил Бислими.

Что касается вопроса о признании Косово, то, по словам Бислими, в конечном итоге это не станет препятствием для заявки Косово на вступление.

— Поскольку членство — это более долгосрочный процесс — мы считаем, что к тому времени будем готовы решить все те споры, которые мешали этим странам признать Косово, — решительно заявил Бесник Бислими.

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году, но между двумя странами сохраняется напряженное противостояние, которое время от времени обостряется.