ЕС может сделать больше: глава Европарламента призвала предоставить Украине дополнительное вооружение

Декабрь, 18 в 14:55

Украина нуждается в большей поддержке со стороны западных партнеров в противостоянии российской агрессии – как финансовой, так и военной, считает президент Европарламента Роберта Мецолла.

– Эту войну нужно немедленно закончить. И Украина должна выиграть эту войну, – подчеркнула она в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По ее словам, это означает “больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России”.

Мецола отметила, что гордится поддержкой, которую ЕС уже оказывает Украине с начала этой неоправданной войны, однако считает, что Европа может сделать больше, поэтому она приветствует санкции против России, которые вступили в силу 16 декабря.

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Страны ЕС в пятницу, 16 декабря, согласовали девятый пакет санкций против России, сосредоточенный на технике, финансах и СМИ страны-агрессора.

В списке около 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей в Украине.