ЕС согласился временно ограничить цены на газ на уровне €180

Декабрь, 19 в 18:22

Страны Европейского Союза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.

Потолок цен будет введен с 15 февраля. Его цель – предотвращение экстремальных колебаний цен.

Отмечается, что механизм будет активироваться, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный газ превышает €35. Цены должны оставаться выше обоих потолков в течение трех дней, чтобы запустить механизм.

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В проекте предложения указано, что действие верхнего предела будет приостановлено в случае определенных обстоятельств, например, если это приведет к увеличению маржинальных требований участников газового рынка.

Предварительное обсуждение ценового потолка состоялось 15 декабря на однодневном саммите лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, но тогда достигнуть соглашения не удалось. Было решено отложить прения до заседания министров энергетики стран Евросоюза 19 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии предложило снизить предельную цену до €188 за МВт-час по сравнению с €275, предложенной Европейской комиссией в прошлом месяце.

В последние недели Германия выступала за осторожный подход, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с верхним пределом цены на уровне ниже €200.