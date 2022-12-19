Декабрь, 18 в 22:12

Страны-члены Европейского Союза 19 декабря обсудят предельную цену на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения.

Правительство Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, предложило снизить предельную цену до €188 за МВт-ч по сравнению с €275, которые предложила Европейская комиссия в прошлом месяце.

Последний пересмотр был представлен государствам-членам 17 декабря.

Сейчас смотрят

Предложение о вмешательстве на рынок, которое группа стран-членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия выступала за осторожный подход, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с верхним пределом цены на уровне ниже 200 евро.

Соглашение об ограничении цены на газ также разблокирует более широкий пакет мер для сдерживания высоких цен на энергоносители. Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных отметок в начале этого года после того, как Россия резко сократила поставки газа из-за вторжения в Украину.

Согласно последней редакции, так называемый механизм коррекции газового рынка заработает, когда месячные и годовые контракты по голландскому механизму передачи прав собственности на газ превысят €188 за МВт-ч в течение трех дней.

Он также потребует, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на сжиженный газ не превышал €35. Контракты, превышающие этот предел, не будут разрешены к исполнению.

Кроме того, новый проект позволяет Европейской Комиссии прекратить свое вмешательство на рынке, если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Исполнительный орган также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок.