В пятницу, 17 июля, Кабинет министров назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности министра обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабмин назначил Хмару и.о. министра обороны

— По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, — говорится в сообщении.

По словам Корецкого, правительство также реализует новую структуру министерств в соответствии с решениями парламента.

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— Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта, — рассказал глава правительства.

Тем временем президент Владимир Зеленский освободил Евгения Хмару от временного исполнения обязанностей главы Службы безопасности и уволил его с должности начальника Центра специальных операций “А” СБУ.

Соответствующие указы №619 и №620 опубликованы на сайте главы государства.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны.

По его словам, Хмара будет исполнять обязанности министра обороны и контролировать дальнобойные операции Сил обороны.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин уточнил, что временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара будет иметь такой же объём задач, как и Михаил Федоров.

5 января Хмара был назначен временным исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

С 2011 года он проходил военную службу в Центре специальных операций А СБУ, а в 2023 году возглавил это подразделение, неофициально известное как Альфа.

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