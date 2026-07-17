Андрей Сибига стал и.о. министра иностранных дел Украины
- В новом правительстве появился временный глава Министерства иностранных дел.
- По согласованию с президентом им стал Андрей Сибига.
- На фоне кадровых изменений в Кабмине МИД также может пройти через обновление руководящей команды.
Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Андрей Сибига назначен и.о. министра иностранных дел
— По согласованию с президентом правительство назначило… Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, — отметил Корецкий.
Он подчеркнул важность сохранить непрерывность работы в сфере внешней политики.
Ранее издание РБК-Украина сообщало со ссылкой на проинформированный источник и заявление главы государства, что временно возглавить МИД может Андрей Сибига.
По данным собеседника издания, в Министерстве иностранных дел также планируются кадровые изменения на уровне заместителей министра.
Напомним, что после назначения нового состава правительства должности глав МИД и Министерства обороны оставались вакантными. Кандидатуры на эти должности вносит президент, после чего их отдельно рассматривает Верховная Рада.
Стоит отметить, что Андрей Сибига возглавляет Министерство иностранных дел Украины с 5 сентября 2024 года. Тогда Верховная Рада назначила его министром 258 голосами.
До этого, с 12 апреля 2024 гогда, он был первым заместителем министра иностранных дел.
Такие кадровые изменения происходят на фоне отставки Юлии Свириденко с должности премьер-министра и, как следствие, всего состава правительства.