Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Андрей Сибига назначен и.о. министра иностранных дел

— По согласованию с президентом правительство назначило… Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, — отметил Корецкий.

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Он подчеркнул важность сохранить непрерывность работы в сфере внешней политики.

Ранее издание РБК-Украина сообщало со ссылкой на проинформированный источник и заявление главы государства, что временно возглавить МИД может Андрей Сибига.

По данным собеседника издания, в Министерстве иностранных дел также планируются кадровые изменения на уровне заместителей министра.

Напомним, что после назначения нового состава правительства должности глав МИД и Министерства обороны оставались вакантными. Кандидатуры на эти должности вносит президент, после чего их отдельно рассматривает Верховная Рада.

Стоит отметить, что Андрей Сибига возглавляет Министерство иностранных дел Украины с 5 сентября 2024 года. Тогда Верховная Рада назначила его министром 258 голосами.

До этого, с 12 апреля 2024 гогда, он был первым заместителем министра иностранных дел.

Такие кадровые изменения происходят на фоне отставки Юлии Свириденко с должности премьер-министра и, как следствие, всего состава правительства.

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