Критическим приоритетом нового правительства станет подготовка к отопительному сезону. На определенный период компанию Нафтогаз возглавит Сергей Федоренко.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.

Нафтогаз возглавит Сергей Федоренко

Зеленский подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону является критическим приоритетом для нового правительства.

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— В частности, Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет Нафтогаза слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко – профессионального человека: он прошел путь трансформации Укрнафты вместе с Сергеем Корецким, — сказал он.

По словам президента, “это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния”.

— Благодаря этому Укрнафта стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний, – написал он.

Также Зеленский отметил, что продолжается постоянная работа по восстановлению энергетической инфраструктуры, которая получила повреждения в результате российских ударов.

— Сегодня россияне снова атаковали объекты Нафтогаза – к сожалению, есть ощутимые повреждения. Обсудили с премьер-министром, какие шаги нужны в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме, – подытожил он.

В Нафтогазе сообщили, что среди основных задач нового руководителя — подготовка к отопительному сезону, накопление достаточных запасов газа, восстановление поврежденной инфраструктуры и продолжение сотрудничества с международными партнерами.

Сергей Федоренко имеет более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли.

С июля 2025 года он занимает должность коммерческого директора и является членом правления НАК Нафтогаз Украины.

Фото: Нафтогаз Украина

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