Вместо Корецкого: Сергей Федоренко временно возглавит Нафтогаз
- Подготовка к отопительному сезону определена критическим приоритетом нового правительства.
- На определенный период Нафтогаз возглавит Сергей Федоренко.
Критическим приоритетом нового правительства станет подготовка к отопительному сезону. На определенный период компанию Нафтогаз возглавит Сергей Федоренко.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.
Нафтогаз возглавит Сергей Федоренко
Зеленский подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону является критическим приоритетом для нового правительства.
— В частности, Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет Нафтогаза слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко – профессионального человека: он прошел путь трансформации Укрнафты вместе с Сергеем Корецким, — сказал он.
По словам президента, “это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния”.
— Благодаря этому Укрнафта стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний, – написал он.
Также Зеленский отметил, что продолжается постоянная работа по восстановлению энергетической инфраструктуры, которая получила повреждения в результате российских ударов.
— Сегодня россияне снова атаковали объекты Нафтогаза – к сожалению, есть ощутимые повреждения. Обсудили с премьер-министром, какие шаги нужны в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме, – подытожил он.
В Нафтогазе сообщили, что среди основных задач нового руководителя — подготовка к отопительному сезону, накопление достаточных запасов газа, восстановление поврежденной инфраструктуры и продолжение сотрудничества с международными партнерами.
Сергей Федоренко имеет более 10 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли.
С июля 2025 года он занимает должность коммерческого директора и является членом правления НАК Нафтогаз Украины.
Фото: Нафтогаз Украина