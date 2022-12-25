На аэродроме Мачулищи в Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К

Декабрь, 25 в 16:53

На аэродроме Мачулищи на территории Беларуси загорелся российский истребитель МиГ-31К, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По предварительным данным, поврежден двигатель самолета — это не позволит борту в ближайшее время совершать полеты.

Известно, что сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия Миг-31К имеет на вооружении крылатые ракеты Кинжал, которыми армия Российской Федерации наносит удары на территории Украины.

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13 декабря к аэродрому Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже второе изменение в Беларуси для этого типа самолетов.

Ранее три МиГ прилетели 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Также в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У Сергей Атаянц.