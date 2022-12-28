Катастрофа самолета МАУ: страны, чьи граждане погибли, требуют согласия Ирана на арбитраж

Декабрь, 28 в 20:11

Украина, Канада, Швеция и Великобритания требуют от Ирана согласия на арбитражное рассмотрение спора, связанного с крушением самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ, которое произошло 8 января 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении министров стран Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.

— Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сегодня сделали конкретные шаги, направленные на привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие самолета рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины, — говорится в заявлении.

Отмечается, что арбитражный спор инициируется в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 1971 года.

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— Требуем, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного с уничтожением самолета рейса PS752 двумя ракетами класса земля-воздух, запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Отмечается, что Координационная группа продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам.

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В заявлении подчеркивается, что этот шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости жертв трагедии и их семей.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран-Киев, был сбит в районе аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, десять — Швеции, четыре — Афганистана, по три — Германии и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.