Катастрофа самолета МАУ: страны, чьи граждане погибли, требуют согласия Ирана на арбитраж
Украина, Канада, Швеция и Великобритания требуют от Ирана согласия на арбитражное рассмотрение спора, связанного с крушением самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ, которое произошло 8 января 2020 года.
Об этом говорится в совместном заявлении министров стран Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.
— Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сегодня сделали конкретные шаги, направленные на привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие самолета рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины, — говорится в заявлении.
Отмечается, что арбитражный спор инициируется в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 1971 года.
— Требуем, чтобы Иран согласился на арбитражное рассмотрение спора, связанного с уничтожением самолета рейса PS752 двумя ракетами класса земля-воздух, запущенными незаконно и намеренно членами подразделения противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Отмечается, что Координационная группа продолжит прилагать все возможные усилия для привлечения Ирана к международной ответственности за многочисленные нарушения международно-правовых обязательств по нескольким договорам.
В заявлении подчеркивается, что этот шаг является частью комплексной стратегии, направленной на обеспечение прозрачности и справедливости жертв трагедии и их семей.
8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран-Киев, был сбит в районе аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, десять — Швеции, четыре — Афганистана, по три — Германии и Великобритании.
Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.