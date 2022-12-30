Не о чем говорить со страной-агрессором: Санду об отношениях Молдовы с Россией

Декабрь, 30 в 17:02

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей нечего обсуждать с государством-агрессором, отвечая на вопрос, планирует ли она переговоры с российскими властями.

Как отмечает Санду, придя к власти, нынешнее правительство хотело построить конструктивные отношения с Россией, но война в Украине и убийство мирных жителей сделали невозможным этот процесс.

— К сожалению, таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После начала этой войны, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей? — сказала президент Молдовы.

Недавно Санду прокомментировала заявление российского диктатора Владимира Путина, который выразил недовольство тем, что Украина сохраняет резервы газа.

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По ее мнению, купленный Молдовой российский газ — собственность Украины, поэтому лидера РФ не должно касаться, где он хранится.

Источник: TV Live Moldova 1