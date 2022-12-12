Украина сегодня защищает свободу Молдовы — Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду, посетившая на прошлой неделе США, заявила, что Украина, противостоящая российской агрессии, защищает свободу Молдовы, хотя риски для ее страны остаются.
Об этом Санду сказала в интервью CNN.
– Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове, — сказала она.
Санду также отметила, что составляющими гибридной войны является российская пропаганда и использование энергоресурсов в качестве оружия. По словам Санду, РФ сократила поставки газа в Молдову на 60%, несмотря на контракт и предусмотренную в нем высокую цену.
— Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми Россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение, – отметила Санду.