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Факты / Світ

Украина сегодня защищает свободу Молдовы — Майя Санду

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президент Молдовы Майя Санду, посетившая на прошлой неделе США, заявила, что Украина, противостоящая российской агрессии, защищает свободу Молдовы, хотя риски для ее страны остаются.

Об этом Санду сказала в интервью CNN.

– Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове, — сказала она.

Санду также отметила, что составляющими гибридной войны является российская пропаганда и использование энергоресурсов в качестве оружия. По словам Санду, РФ сократила поставки газа в Молдову на 60%, несмотря на контракт и предусмотренную в нем высокую цену.

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— Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми Россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение, – отметила Санду.

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Источник: CNN
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