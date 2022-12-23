Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки войск – Столтенберг

Декабрь, 23 в 19:18

Российский диктатор Владимир Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки и подготовки нового наступления на Украину.

Об этом в своей колонке в Financial Times пишет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— За последние месяцы руководство России мобилизовало более 200 тыс. военнослужащих и продемонстрировало готовность понести большие потери. Они ищут больше оружия и боеприпасов у других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление, — говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение.

Сейчас смотрят

— Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков того, что он действительно хочет мира, — отмечает генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Альянс продолжит поддерживать Украину, чтобы “она победила как суверенное, независимое государство в Европе”.