Январь, 04 в 10:29

Киев почетно стал лучшим городом мира 2023 года по версии агентства Resonance.

Эксперты ведущего консультанта в сфере туризма, недвижимости и экономического развития называют столицу Украины “маяком мужества и стойкости, который ведет непокорную нацию против кровавого агрессора”.

Одним из символов Киева, по их мнению, является Киево-Печерская лавра — прекрасный комплекс церковных сооружений на холме, который основан как пещерный монастырь в XI веке, и акцентируют на том, что он старше Москвы.

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Они также обращают внимание на то, что несмотря на ракетные обстрелы и атаки дронами со стороны РФ, в городе продолжается строительство жилья и инфраструктуры.

— Ни один геополитический кризис, противоречивые выборы или нависшая угроза российского вторжения не помешали новым инвестициям: строительные краны стоят везде, — отмечают эксперты.

Resonance также обнародовал традиционный рейтинг — 100 лучших городов мира 2023 года для жизни, работы, инвестиций и путешествий.

В нем в очередной раз на первой строчке Лондон, далее — Париж, Нью-Йорк, Токио и Дубай.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал признание Киева лучшим городом мира 2023 года по версии международного агентства Resonance.

— Киев сегодня — это сердце Европы, которое продолжает биться за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей, — подчеркнул он.

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Источник: Resonance