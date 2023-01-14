Международная коалиция для передачи танков Украине уже существует — канцелярия президента Польши

Январь, 13 в 23:46

Международная коалиция для передачи боевых и бронированных танков Украине фактически уже существует. Германии нужно присоединиться к ней, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. По его словам, участие в коалиции уже задекларировали Финляндия, Дания и Великобритания.

— Участие в коалиции задекларировали, например, Финляндия, Дания, а также Великобритания, которая, конечно, имеет не Leopard, а танки собственной разработки Challenger. Мы можем говорить о широкой коалиции, и немецкие политики должны это учитывать, — утверждает он.

Шрот отмечает, что если Германия рационально оценивает способы для обеспечения собственной безопасности, в частности, с помощью поддержки Украины в защите территории страны и всей Европы, тогда она должна принять положительное решение.

Сейчас смотрят

Спикер правительства Польши Петр Мюллер на брифинге в Сейме сообщил, что Варшава формирует как можно более широкую коалицию и рассчитывает, что Германия присоединится к ней.

Источник: Plus Radio