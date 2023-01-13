Кулеба сообщил, сколько танков Leopard хочет получить Украина

Январь, 13 в 21:57

Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Уже пять стран готовы передать их ВСУ, но пока ждут окончательного решения вопросов с Германией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с телеведущим ICTV Вадимом Карпьяком.

— Наша цель – собрать танковую бригаду из Леопардов. Это танк, который производился в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду, – заявил он.

По словам министра, он знает уже пять стран, которые готовы передать Украине танки Leopard.

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— Я знаю еще по крайней мере три страны (кроме Польши и Финляндии, — Ред.), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому уже пять стран, которые готовы передавать, но ждут окончательного решения вопросов с Германией, — подчеркнул он.

Также Кулеба уверен, что Германия согласится на передачу танков ВСУ.