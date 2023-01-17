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Данилов назвал следующую страну, на которую РФ намерена напасть

Юля Захарченко, редактор ленты
Данилов назвал следующую страну, на которую РФ намерена напасть
Фото: Офис президента

Следующей страной, куда страна-агрессор Российская Федерация намерена пойти с полномасштабным вторжением, может стать Казахстан.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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— На сегодняшний день Казахстан — это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны, – заявил он.

По мнению секретаря СНБО, российскому диктатору Владимиру Путину уже нужно готовиться к гробу, а не запланированным на 2024 год выборам на территории РФ.

 

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