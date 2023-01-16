Путину нужно готовиться к гробу, а не к выборам в 2024 году — Данилов

Январь, 16 в 20:23

Российскому диктатору Владимиру Путину уже нужно готовиться к гробу, а не запланированным на 2024 год выборам на территории РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Путину нужно готовиться к гробу, а не выборам (запланированным на 2024 год, — Ред.). А что касается российского общества, то здесь у меня всегда возникает вопрос: а где оно? Он просто уничтожил российское общество. Там нет на сегодня никаких свобод: вы не можете даже свое мнение вслух проговорить, а если вы имеете какое-то другое мнение, то должны написать, что вы являетесь агентом другой цивилизации, временно находитесь на территории РФ.

По мнению секретаря СНБО, президент России Путин — это как современный диктатор Адольф Гитлер, а граждане РФ живут только российским телевидением и прокремлевскими пропагандистами.

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