Январь, 16 в 22:53

В США признают потребность Украины бить огнем дальше за линию фронта и размышляют о передаче тяжелых боевых машин.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США продолжают дискуссию с украинскими властями о поставках типа ракет.

— Дальнобойные ракеты: мы продолжаем слышать интересные замечания. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной — это полезно. Есть потребность достигать дальше за линию фронта. Не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе. Нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, какая это может быть система, — заявил он.

Он отмечает, что на каждом этапе войны Соединенные Штаты Америки советовались с украинским руководством и военными о том, какие есть самые насущные потребности.

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В то же время российский диктатор Владимир Путин не справится с быстрым обучением и оснащением более 500 тыс. мобилизованных солдат, однако Вашингтон сосредоточен на тактиках, чтобы противодействовать его преступным планам против Украины.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман. По ее словам, США и другим государствам нужно работать для победы Украины над российской агрессией.