Президент Владимир Зеленский заявил, что во время ночной массированной атаки России украинские силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако не смогли перехватить баллистические ракеты.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров скорейшего выполнения договоренностей об укреплении противовоздушной обороны.

Договоренности с партнерами по антибаллистике

По словам главы государства, в результате ночного обстрела в Киеве ранения получили 11 человек, среди них — ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.

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В столице повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария. Ликвидация последствий российской атаки также продолжается в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщил Владимир Зеленский, этой ночью Россия запустила по Украине более 120 беспилотников и 12 ракет, половина из которых были баллистическими, а именно Искандер-М/С-400.

Украинские защитники уничтожили большинство воздушных целей, однако именно баллистические ракеты остаются одной из самых сложных угроз.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на скорейшее выполнение партнерами обязательств, согласованных во время саммита НАТО. В частности, речь идет о передаче пакетов помощи, реализации договоренностей относительно лицензий на системы Patriot и развитии совместного европейского проекта по созданию противоракетной обороны.

— Нужно действовать максимально быстро в рамках договоренностей относительно лицензий на Patriot и совместного европейского проекта по противоракетной обороне, — заявил Владимир Зеленский.

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