Взрывы в Харькове прогремели утром 11 июля, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщили городской мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 11 июля: что известно

Около 10:37 Игорь Терехов сообщил, что российский беспилотник Италмас ударил по Немишлянскому району Харькова.

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Позже стало известно, что под ударом оказалось гражданское предприятие. Кроме того, повреждены складское помещение и семь автомобилей. На месте работают все экстренные службы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате взрывов в Харькове 11 июля пострадали семь человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас информация о последствиях российской атаки на Харьков 11 июля уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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