Джонсон объяснил, почему Россия не применит ядерное оружие против Украины

Январь, 18 в 20:22

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что Россия не реализует свои угрозы ядерного удара по территории Украины, поскольку получит вооруженный ответ Запада.

Об этом политик рассказал в интервью Европейской правде.

— Что касается ядерных вещей – мы направили четкий аргумент Путину, и он его услышал. А сейчас очень важно, чтобы мы не позволили Путину перевести все в обсуждение ядерного противостояния между НАТО и Россией, – отметил он.

По его словам, Запад должен избежать ловушки Путина, когда он начинает говорить “о какой-то ядерной логике или ядерном противостоянии”.

Сейчас смотрят

— Я считаю, что вероятность этого (применение ядерного оружия) сокрушительно мала. Если Россия применит ядерное оружие, Путин просто перестанет быть членом человеческой цивилизации. А все “неопределенные” государства – страны Персидского залива, Индия, другие государства Азии, Африки и т.д. – все они будут потеряны для Путина.

По мнению британского политика, в случае ядерного удара Запад будет вынужден нанести ответный удар.

— Кроме того, нынешняя заморозка российской экономики будет абсолютно ничто по сравнению с тем, что мы сделаем с Россией Путина после того, как он нанесет ядерный удар. Для рядовых граждан России это будет абсолютной катастрофой. Из-за этого ядерный удар просто не произойдет, – отметил политик.

По мнению высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, Россия прибегает к угрозам ядерного оружия в моменты, когда отчаивается из-за провалов.

Источник: Европейская правда