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Факты / Світ / Мировые новости

США могут объявить о дополнительной помощи Украине уже на этой неделе – Кирби

Татьяна Забожко, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты могут объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.

Об этом в комментарии CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби не уточнил, будут ли в этом пакете помощи танки для ВСУ, потому что “не хотел бы говорить о том, что еще не было объявлено”.

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Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США подчеркнул, что Соединенные Штаты “хотят убедиться, что предоставляют Украине то, что нужно в ее борьбе”.

– Мы будем продолжать модифицировать пакеты помощи таким образом, чтобы они больше отвечали потребностям Украины.

Если какую-либо из этих потребностей мы не можем обеспечить, то работаем с союзниками и партнерами, чтобы выяснить, смогут ли это сделать они, – отметил Джон Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США уверяет: Соединенные Штаты очень четко и честно заявили о том, что Вооруженные силы РФ продолжают совершать зверства и военные преступления, поэтому Белый дом будет сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь Россию к ответственности.

– Страшно смотреть на то, что президент РФ Владимир Путин совершил в течение нескольких суток, нанеся удар по жилому комплексу в Днепре, который не составлял никакой военной ценности.

В этом случае речь не шла об отключении электричества или воды. Здесь речь шла об убийстве невинных мирных жителей, когда они были дома, – сказал Джон Кирби.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN
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