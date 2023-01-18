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Министр обороны Украины Алексей Резников выбросил медаль для главы Пентагона в Днепр.

Об этом он рассказал, говоря о своих надеждах относительно победы Украины в 2023 году, пишет АрміяInform.

— Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу с вами победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово, — сказал министр.

Он привел пример, который произошел с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Алексей Резников хотел отметить партнеров Украины государственной наградой на День Независимости, среди которых был и Ллойд Остин.

— Когда я ехал на Рамштайн, то повез их с собой, но юридическая процедура не позволила их вручить. Тогда я предложил Ллойду Остину, что могу передать награды позже через посла или атташе. На что он похлопал меня по плечу и сказал, что ему не нужны награды или медали, и если я действительно хочу сделать ему приятно, то должен погрузить эту медаль в Днепр, когда освободят Херсон (это было до Херсонской кампании), — рассказал он.

По его словам, когда Херсон был деоккупирован, Резников написал Ллойду Остину сообщение со словами: “Да, сделано, медаль в Днепре”.