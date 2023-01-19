Достигнут сотен: Литва о будущем решении из Рамштайна насчет танков Украины

Январь, 19 в 20:20

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину во время встречи министров обороны в пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters, передает The Guardian.

— Некоторые из стран обязательно перешлют в Украину танки Leopard, это точно, — сказал он.

По словам Анушаускаса, общее количество бронетехники, о которой объявят на завтрашней встрече, достигнет сотен.

Сейчас смотрят Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава ожидает передачи Украине около 100 танков от европейских партнеров. 19 января газета Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах сообщила, что немецкие оборонные компании готовы поставить в Украину более 100 боевых танков, включая немецкие танки Leopard и отремонтированные британские танки Challenger. Издание отмечает, что это позволило бы передать Киеву танки, не сократив при этом собственные запасы Бундесвера. Кроме того отмечалось, что Германия может отправить в Украину танки Leopard 2, первоначально предназначавшиеся для Чехии и Словакии. Читайте Танки, вертолеты и ПВО: девять стран объявили о пакетах военной помощи накануне Рамштайна

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