Министерство финансов США определит российских наемников из ЧВК Вагнера как “транснациональную преступную организацию”.

Об этом заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби.

По его словам, на следующей неделе Министерство финансов также введет новые санкции против этой группы и ее глобальных союзников.

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— Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет Вагнер, в том числе из-за ее постоянной серьезной преступной деятельности, — заявил Кирби, которого цитирует CNN.

Вместе с новыми санкциями США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, которые в ноябре ехали из России в Северную Корею и обратно, что, по мнению США, было начальной поставкой ракет и снарядов для использования ЧВК Вагнера в Украине.

Хотя США не считают, что это оборудование еще изменило динамику боевых действий, они ожидают, что из Северной Кореи в Россию будет доставлено еще больше систем вооружений, сказал Кирби.

Россия также получает оборудование, в том числе беспилотники, из Ирана, поскольку его военные поставки сократились в течение войны.

— Поставки оружия из (Северной Кореи, — Ред.) являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, — сказал Кирби, добавив, что США поделились своими разведывательными данными с группой экспертов Комитета Совета Безопасности по вопросам санкций в отношении КНДР.

CNN отмечает, что в более широком смысле, по оценкам США, напряженность в отношениях между Министерством обороны России и компанией Вагнера растет, поскольку президент России Владимир Путин все больше полагается на вагнеровцев при проведении операций в Украине.

По словам Кирби, сейчас в Украине находится около 50 тыс. бойцов группы Вагнера, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.

— ЧВК Вагнера становится центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами, — сказал Кирби.

Он добавил, что США имеют разведданные, свидетельствующие о том, что Министерство обороны России “имеет предостережения” относительно активного набора бойцов Вагнера из российских тюрем.