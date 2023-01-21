Россия понимает провал плана по быстрому захвату Украины – представитель ГУР
Подготовка Российской Федерации к длительной полномасштабной войне свидетельствует о понимании страной-агрессором провала плана по быстрому захвату Украины.
Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.
— Украина будет продолжать освобождать свои территории. Да, это будет трудно, но неизбежно. Есть абсолютная адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задачи для украинских сил обороны, и понимание, что мы можем. Мы действительно можем освободить наши земли, — уверяет представитель ГУР.
В то же время Юсов признает, что освобождение украинских территорий дается большой ценой, а контрнаступательные операции действительно тяжелые.
Юсов отмечает, что цели российского диктатора Владимира Путина остаются неизменными — геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.