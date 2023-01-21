Россия понимает провал плана по быстрому захвату Украины – представитель ГУР

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— Украина будет продолжать освобождать свои территории. Да, это будет трудно, но неизбежно. Есть абсолютная адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задачи для украинских сил обороны, и понимание, что мы можем. Мы действительно можем освободить наши земли, — уверяет представитель ГУР.