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Россия понимает провал плана по быстрому захвату Украины – представитель ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия понимает провал плана по быстрому захвату Украины – представитель ГУР
Фото: Генштаб ВСУ

Подготовка Российской Федерации к длительной полномасштабной войне свидетельствует о понимании страной-агрессором провала плана по быстрому захвату Украины.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости.

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— Украина будет продолжать освобождать свои территории. Да, это будет трудно, но неизбежно. Есть абсолютная адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задачи для украинских сил обороны, и понимание, что мы можем. Мы действительно можем освободить наши земли, — уверяет представитель ГУР.

В то же время Юсов признает, что освобождение украинских территорий дается большой ценой, а контрнаступательные операции действительно тяжелые.

Юсов отмечает, что цели российского диктатора Владимира Путина остаются неизменными — геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.

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