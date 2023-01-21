Миру нужно больше решимости, чтобы прекратить голод и остановить агрессоров — Зеленский
Мир нуждается в большей решимости и сотрудничестве для того, чтобы останавливать полномасштабные вооруженные агрессии, которые ломают продовольственный рынок и уничтожают цепочки поставок пищи для предотвращения голода.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, нужно привлекать к ответственности тиранов, которые пытаются управлять обществом с помощью голода.
— Останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Привлекать к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики, — уверяет глава государства.
Он убежден, что мир может гарантировать продовольственную безопасность и стабилизировать цены на еду на рынке, однако для этого нужны решительные действия.
— Реально ли победить голод? Да. Реально ли гарантировать продовольственную безопасность? Да. Реально ли стабилизировать цены на продовольствие на мировом рынке? Да. Но для этого надо наказывать агрессоров. И помогать странам, которые оказались на грани голода. Именно это делает Украина и наши партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь, — подчеркивает президент Украины.