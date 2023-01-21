Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Миру нужно больше решимости, чтобы прекратить голод и остановить агрессоров — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
зерно
Фото: Depositphotos

Мир нуждается в большей решимости и сотрудничестве для того, чтобы останавливать полномасштабные вооруженные агрессии, которые ломают продовольственный рынок и уничтожают цепочки поставок пищи для предотвращения голода.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, нужно привлекать к ответственности тиранов, которые пытаются управлять обществом с помощью голода.

— Останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Привлекать к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики, — уверяет глава государства.

Он убежден, что мир может гарантировать продовольственную безопасность и стабилизировать цены на еду на рынке, однако для этого нужны решительные действия.

Сейчас смотрят

— Реально ли победить голод? Да. Реально ли гарантировать продовольственную безопасность? Да. Реально ли стабилизировать цены на продовольствие на мировом рынке? Да. Но для этого надо наказывать агрессоров. И помогать странам, которые оказались на грани голода. Именно это делает Украина и наши партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь, — подчеркивает президент Украины.

Читайте
Россия понимает провал плана по быстрому захвату Украины – представитель ГУР

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка