Миру нужно больше решимости, чтобы прекратить голод и остановить агрессоров — Зеленский

Январь, 21 в 19:20

Мир нуждается в большей решимости и сотрудничестве для того, чтобы останавливать полномасштабные вооруженные агрессии, которые ломают продовольственный рынок и уничтожают цепочки поставок пищи для предотвращения голода.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, нужно привлекать к ответственности тиранов, которые пытаются управлять обществом с помощью голода.

— Останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Привлекать к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики, — уверяет глава государства.

Он убежден, что мир может гарантировать продовольственную безопасность и стабилизировать цены на еду на рынке, однако для этого нужны решительные действия.

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