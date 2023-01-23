Стрельбы и действия во время химической атаки: Молдова готовится к масштабным военным учениям

В Молдове пройдут плановые тактические учения с использованием военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране.

Тренировки продлятся 10 дней, с 24 января по 4 февраля. В них примут участие 400 военнослужащих, сообщают в министерстве обороны.

— Цель учений – оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих: и срочников, и контрактников, – отмечают в ведомстве.

По сценарию министерства, военные будут выполнять различные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь и отрабатывать действия в условиях химической атаки.

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При этом в минобороны Молдовы подчеркнули, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

— В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны.

В оборонном ведомстве Молдовы просят граждан сохранять спокойствие и не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники.