В дополнение к танкам: Германия расширяет список уже оказываемой помощи — Шольц

Январь, 25 в 19:24

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна расширит масштаб военной помощи Украине.

Такое заявление он сделал 25 января во время совместной пресс-конференции с премьером Исландии Катрин Якобсдоттир в Берлине.

— Решение передать танки – правильный путь, принятый в тесной координации с партнерами. В дополнение к танкам, мы расширяем список той помощи, которая уже предоставляется, в частности, речь идет о системах ПВО, тяжелой артиллерии, РСЗО и т.д., — сказал он.

Канцлер не уточнил сумму “танкового пакета” для Украины, но добавил, что расходы возьмет на себя ФРГ.

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Якобсдоттир приветствовала решение Берлина, а также подчеркнула, что официальный Рейкьявик твердо стоит на стороне Киева, осуждает удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Исландия не имеет своих военных мощей, хотя является членом НАТО с момента ее основания. Премьер-министр островной страны отметила, что Исландия оказывает Украине экономическую и гуманитарную помощь, принимает беженцев из Украины и передала в Украину 9 т теплой одежды, в частности, шерстяные пуловеры ручной работы.

25 января стало известно, что Германия согласовала передачу танков Leopard 2 в Украину из собственных запасов Бундесвера. Также Берлин согласился на реэкспорт немецких танков другим странам.

Скриншот: El País