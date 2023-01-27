РФ под видом учений наращивает свою авиацию в Беларуси – Генштаб ВСУ
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Российская Федерация наращивает свою авиационную группировку на территории Беларуси.
Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, делает это РФ под видом совместных с Вооруженными силами Беларуси летно-тактических учений, которые должны продолжаться до 1 февраля 2023 года.
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В целом же ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях остается неизменной.
Наступательных группировок врага Генштаб ВСУ по состоянию на 27 января не выявил.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 338-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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